Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после принятия закона о дропперах

После вступления в силу закона о дропперах два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

Он добавил, что еще есть время "отказаться от этой преступной деятельности".

Филиппов добавил, что у МВД благодаря взаимодействию с Центробанком есть имена и фамилии 30 тысяч дропперов, передает РИА Новости.

Ранее Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов. Накануне его одобрил Совет Федерации.

Сообщалось, что в 2024 г. различные российские банки заблокировали более 700 тыс. счетов дропперов – людей, которые передают мошенникам данные своих карт. Банки теперь умеют в течение 15 минут после начала дропперских операций выявлять их.