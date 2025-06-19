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Фото: Накануне.RU

Чадаев предложил создать "образ врага" для развития гражданского применения БПЛА

Для того, чтобы занять лидирующие позиции в области применения БПЛА в гражданских целях, необходимо найти "образ врага" и в мирной жизни. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор АНО "НПЦ "Ушкуйник", которое занимается разработкой БПЛА, Алексей Чадаев.

Сравнивая применение БПЛА в военных и гражданских целях, он порассуждал, чем фронт отличается от рынка.

"В нашей модели фронт и рынок — это одно и то же. Но фронт — очень специфический рынок. Потому что покупатели там — это генералы; пользователи — это бойцы и офицеры, а конечные "потребители" — это, так сказать, вооруженные силы противника. И наиболее "годно оказанная услуга" предполагает отсутствие жалоб", — заявил Чадаев на сессии "Миллионы беспилотников на земле, воде и в воздухе: стратегия технологического лидерства России в мире".

По его мнению, обозначить "образ врага" в гражданской реальности — это одна из важных интеллектуальных задач для того, чтобы продвинуть развитие отрасли. Однако на "гражданке" враг структурирован гораздо сложнее, отметил Чадаев.

"Если мы из этой оптики посмотрим в гражданскую сторону, то вот какой найдем парадокс: на фронте "ноль" понятно где — вот он, нулевой уровень. Он виден, его можно географически начертить, ты работаешь в условиях активного противодействия так называемого "врага". Но нужно разобраться с тем, какой именно враг так активно противодействует нам [в мирной жизни]? Где он находится, как его опознать, различить, целеуказать, разведать?" — задался вопросами Чадаев.

Судя по всему, справиться с задачей по поиску "врага" на какое-то время удалось. Он рассказал, что на днях "НПЦ "Ушкуйник" провел первый полет тяжелого беспилотника с весом более 30 кг в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), такой режим подразумевает испытания технологий использования БПЛА в различных сферах, включая логистику, сельское хозяйство и другие. Это важный шаг для развития гражданского беспилотия. Правда в ходе этих испытаний выяснилось, что структура, которая дает необходимые разрешения, сертификаты и свидетельства — то есть МАИ, — не знает, как это делается, посетовал Чадаев.

"Она никогда этого не делала в режиме ЭПР. То есть они являются ответственными за эту процедуру, но сама процедура у них не проработана. Как? Почему? Но самое страшное, что если мы сейчас начнем что-нибудь менять, то сломается что-то, что хоть как-то работало. На этом мы потеряем триллионы. Вот где-то там и живет "враг", — сделал умозаключение гендиректор "НПЦ "Ушкуйник".

Теги: БПЛА, образ врага


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