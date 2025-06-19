Москва передаст Киеву список детей для воссоединения с семьями – Львова-Белова

Российские власти готовят для передачи Украине список детей, "которые находятся на территории Украины и которым требуется воссоединение с семьями", сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, список планируется передать на следующем раунде российско-украинских переговоров. Когда он состоится – пока не известно.

Ранее сообщалось, что российская сторона готова провести встречу после 22 июня. Тематикой третьего раунда российско-украинских переговоров может стать продолжение обменов пленными, а также обмен мнениями по меморандумам, заявили в Кремле.