Деревянные идолы Гаврилова переезжают из Парка лесоводов России в ЦПКиО Екатеринбурга

Деревянных идолов художника Валерия Гаврилова в Парке лесоводов России демонтируют для дальнейшей реставрации и переезда в парк Маяковского в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работами занимается команда ЦПКиО под кураторством сотрудников Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Всего в парке расположено 17 скульптур из основной серии автора, четыре дополнительных того же формата и около пяти малоизвестных меньшего размера. Как рассказал заведующий реставрационными мастерскими ЕМИИ Андрей Брагин, демонтажу и дальнейшей реставрации подлежат только те, что из основной серии.

Идолов аккуратно достанут из бетонных стаканов, после чего увезут в парк Маяковского для просушки и хранения. Специалисты ЕМИИ изучат скульптуры, проконсультируются с коллегами по хранению предметов деревянного зодчества из Кижей и Петрозаводска и составят план реставрации.

Проводить работы будут в ангаре площадью свыше 200 кв.м. уже в октябре. Установить скульптуры планируется к 50-летию их создания в 2026 году. Команда ЦПКиО обеспечит посетителям парка свободный доступ, сделав идолов частью экспозиций в "музее под открытым небом", проведет на площадку освещение и установит камеры видеонаблюдения.