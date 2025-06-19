Подписано на ПМЭФ: Федеральный девелопер построит современные жилые комплексы для жителей Вологодской области

На ПМЭФ-2025 Правительство Вологодской области заключило соглашение с федеральной финансово-строительной компанией «Эталон» – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России и занимающей 12 место в списке застройщиков по показателям объема текущего строительства.



«Вологодская область расширяет сотрудничество с ведущими девелоперами страны: Группа компаний «Эталон» рассматривает возможность реализации своих проектов в нашем регионе. В рамках подписанного соглашения компания уже прорабатывает планы по строительству на Вологодчине современных жилых комплексов. При этом 10% квартир в будущих домах девелопер обязуется передавать региону и муниципалитетам, что поможет обеспечить жильем особо нуждающихся в нем вологжан. Создаем комфортные условия жизни и делаем все, чтобы наши земляки оставались, работали, создавали семьи и воспитывали детей здесь, на родной земле», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По инициативе Губернатора Георгия Филимонова на Вологодчине был принят областной закон, согласно которому строительным компаниям предоставляется земля без торгов – точно так же, как по процедуре масштабного адресного инвестиционного проекта. При этом, застройщик обязан направить в собственность региона или муниципалитета 10% возводимых площадей, что позволит сократить число нуждающихся в жилье и поможет расселению работников бюджетной сферы на городских и сельских территориях.

«Вологодская область динамично развивается и входит в число лидеров по уровню достижения целей нацпроектов, третье место в России по темпам прироста инвестиций, 13-е – по объему промпроизводства. В регионе реализуются крупные инфраструктурные и индустриальные проекты. При этом по вводу жилых домов в расчете на тысячу жителей область пока находится примерно в середине рейтинга регионов. Поэтому мы видим значительный потенциал для развития здесь жилищного строительства и готовы внести вклад в его развитие, предлагая современные, комфортные и доступные жилые комплексы, соответствующие запросам жителей области», – отметил президент АО «Группа компаний «Эталон» Михаил Бузулуцкий.