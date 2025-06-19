Ряд металлургических производств в России может закрыться - эксперт

Ряд металлургических производств в России может закрыться из-за ситуации на рынке, заявил в эфире телеканала "Россия 24" генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.

"Надеюсь, до этого не дойдет, и вовремя мы успеем немножко, так сказать, ослабить жесткую хватку денежно-кредитной политики, но пока все идет к тому, что мы можем столкнуться с остановкой даже некоторых предприятий, у которых не очень хорошо с себестоимостью", - считает топ-менеджер.

Сегодня же на Петербургском экономическом форуме министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика страны стоит на грани рецессии, при этом ЦБ, хоть и констатирует замедление инфляции, не спешит снижать ключевую ставку, которая, в свою очередь, сделала для некоторых отраслей кредитование недоступным.