ЕС планирует перенаправить замороженные активы РФ в более рискованный фонд

ЕС может перевести замороженные российские активы в более рискованный инвестиционный фонд, чтобы получить больше средств для Киева, сообщает Politico.

По информации источников, руководство Евросоюза рассматривает возможность отправки российских активов из Euroclear в Бельгии в "фонд специального назначения" под эгидой ЕС. По словам анонимных европейских чиновников, это позволит получить более высокие проценты для последующей передачи прибыли Украине, передает ТАСС.

Ранее власти Эстонии заявили, что разморозка Евросоюзом 210 млрд евро российских активов заставит Европу расплачиваться по выданным Киеву кредитам.

Выдавая в прошлом году кредит Украине на сумму 50 млрд евро, Евросоюз и страны G7 использовали прибыль, полученную от замороженных активов по всему миру в размере около 260 млрд евро.