Депутат Свалов обратился к главе ГУ МВД из-за очередного нападения блогера Реутова на прохожего

Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к начальнику регионального ГУ МВД, генерал-лейтенанту Александру Мешкову из-за очередного нападения челябинского блогера Реутова на прохожего. Как рассказал депутат в соцсетях, о своих "подвигах" блогер сам информирует подписчиков в Telegram-канале.

Напомним, что о Реутове общественность узнала после того, как у ТРЦ "Антей" в Екатеринбурге он залез на капот авто (вероятно, своего или знакомого, который стоял рядом) и громко матерился, оскорбляя жителей Украины и прославляя Россию. После этого кто-то вдалеке крикнул ему, что сам "является хохлом", получив в ответ угрозу, а после и удар локтем в лицо. Следующим кадром неизвестный бьет локтем в лицо подошедшего украинца.

Тогда Гособвинение констатировало, что на момент инцидента Реутов был пьян и намеренно искал конфликта. Суд признал блогера виновным в хулиганстве с применением насилия и назначил 400 часов обязательных работ.

Накануне он снова опубликовал видео с подписью "Приехал к хейтеру, который на стриме меня оскорблял, и вот что из этого вышло". На нем блогер с пострадавшим спокойно говорят и большую часть видео высказывают уважение друг другу за то, что не побоялись приехать и встретиться лично. Пострадавший извинился за оскорбления, мужчины пожали друг другу руки, после чего Реутов внезапно ударил собеседника кулаком в лицо, пнул и велел бежать, попутно оскорбляя и смеясь.

"Сейчас он опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлено, как он избивает еще одного человека, предположительно, жителя Свердловской области. Прошу Вас провести проверку данного инцидента, в том числе во взаимосвязи с противозаконными действиями данного гражданина, совершенными ранее, дать правовую оценку деятельности указанного гражданина, а также принять все возможные меры в рамках действующего законодательства", - написал Свалов, обращаясь к Мешкову.

Напомним, что после драки у ТРЦ "Антей" депутат также обратился к начальнику регионального ГУ МВД с просьбой проверить действия незнакомца. На это блогер запустил прямой эфир, где назвал депутата "сталкером", заявил, что "все порешал в Москве с генералами", извинился перед украинцами, написал предсмертное письмо и уснул. После это видео блогер удалил.