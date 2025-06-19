"Яндекс Такси" хочет привлечь дополнительных водителей с детскими креслами

Сервис "Яндекс Такси" намерен снизить стоимость поездок с детьми за счет привлечения дополнительных водителей с детскими креслами, а также с помощью изменения тарификации, сообщил на ПМЭФ директор по работе с государственными органами "Яндекс Такси" Антон Петраков.

По словам топ-менеджера, сервис ставит себе целью полностью отменить наценку за детское кресло при сохранении мотивации водителей.

"Параллельно для многодетных семей будет запущен пилотный проект. В рамках него мы будем предоставлять скидки многодетным семьям на поездки в такси из разных регионов через интеграцию с государственной информационной системой "Госуслуги", - сообщил Петраков.

По словам Петракова, в 2024 году число активных водителей с детскими креслами выросло на 40%.