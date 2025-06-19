Telegram беспокоит государство – депутат Госдумы

Telegram "беспокоит государство" отсутствием беспрекословного исполнения "закона о приземлении", заявил на ПМЭФ член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По словам "единоросса", Telegram декларирует "определенную нейтральность в медиасекторе". Но эта нейтральность, по мнению депутата, "дает определенное пространство для фейковых манипуляций". "В случае с Telegram, поскольку пока приземления даже не видно на горизонте, государство выбрало творческую схему: попробовать навязать ему конкуренцию со стороны национального мессенджера с уникальным функционалом и возможностями", - заявил Горелкин.

Вероятно, речь идет о мессенджере Max от VK, который государство намерено интегрировать с соцсетями (подконтрольными государству) и Госуслугами. Однако пока говорить о впечатляющем переходе пользователей из Telegram в Max нельзя.