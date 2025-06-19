Южный Урал на полях ПМЭФ-2025 представил креативный облик «Опорного края Державы»

В рабочей программе Алексея Текслера и делегации Челябинской области на полях ПМЭФ-2025 запланировано всего более 50 мероприятий: заключение соглашений, встречи, переговоры, участие в панельных дискуссиях.

Южный Урал на площадке форума представил собственный стенд, концепция которого подчеркивает роль региона как «опорного края державы» и центра российской промышленности.

Особое внимание посетителей привлекает инсталляция, воспроизводящая партию в шахматы между легендарным гроссмейстером Анатолием Карповым (уроженцем Челябинской области) и чемпионом Болгарии Веселином Топаловым. Изюминка в том, что партию играют стальными шахматными фигурами роботы-манипуляторы, созданные челябинским «Заводом роботов». На интерактивном центральном экране стенда демонстрируют 3D-визуализацию основных отраслей экономики Челябинской области. Для комфорта посетителей организована специальная зона отдыха с безалкогольными напитками от челябинского производителя «Лапочка» и возможностью попробовать кофе челябинской компании «Дело не в кофе».

В рамках деловой программы одним из первых подписанных на полях ПМЭФ-2025 челябинской делегацией соглашений стал документ, направленный на развитие туристической инфраструктуры.





Алексей Текслер и генеральный директор ООО «ТриА Девелопмент» Константин Гусельников подписали соглашение о строительстве в Челябинской области двухэтажной путевой гостиницы «3А Челябинск». Запустить объект рассчитывают в 2027 году. Объем инвестиций составит примерно 220 млн рублей.

В ходе рабочей встречи с Константином Гусельниковым Алексей Текслер также обсудил варианты дальнейшего сотрудничества.

«Привлечение федеральных сетей в сферу туризма – важный шаг для развития Челябинской области. Строительство гостиницы «3А Челябинск» улучшит инфраструктуру для автотуристов и создаст новые рабочие места. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и развитии подобных проектов, которые способствуют росту туристической привлекательности региона», - уточнил Алексей Текслер.

Также на ПМЭФ-2025 прошла встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и директора дивизиона по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерины Черкес-заде.

Напомним, между АСИ и правительством Челябинской области в 2024 году подписано соглашение о сотрудничестве. Регион в числе передовиков в стране по реализации регионального стандарта по развитию креативных индустрий. В конце 2024 года проект Стратегии развития креативных индустрий в Челябинской области до 2030 года был успешно защищен перед экспертным советом АСИ. Челябинская область – один из первых субъектов, где принят региональный закон о регулировании в сфере креативных индустрий.

На встрече губернатор обсудил вопросы масштабирования регионального опыта по внедрению стандарта развития креативных индустрий в России.

Екатерина Черкес-заде сообщила: «Мы предполагаем, что в стране сформируется около 12 регионов-лидеров, которые определят развитие креативной экономики. Учитывая вашу работу в Госсовете и внимание к креативным индустриям, мы как Агентство стратегических инициатив рады продолжать развивать этот инструментарий на новом уровне».

Алексей Текслер указал на необходимость дифференцированного подхода к их развитию в зависимости от возможностей каждого региона.

«Регионы смогут развивать это направление в рамках существующей инфраструктуры, например, через центры «Мой бизнес». Мы планируем создать структуру, которая будет продвигать развитие креативных индустрий, учитывая опыт Челябинска, где первым в стране появился центр «Мой бизнес». У нас есть планы ввести финансовые, налоговые меры поддержки. Наша общая задача – обеспечить развитие креативных индустрий во всех регионах», - резюмировал губернатор.

Также глава Южного Урала на полях форума ознакомился с особенностями нового кроссовера LADA. Новый кроссовер Алексею Текслеру презентовал вице-президент по внешним связями и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ» Сергей Громак.

Напомним, челябинские производители – одни из ключевых поставщиков комплектующих для российского автогиганта.

«Развитие сотрудничества с АО «АвтоВАЗ» является важным направлением для Челябинской области. Мы видим огромный потенциал в совместной работе и готовы к дальнейшему расширению партнерских связей», – отметил Алексей Текслер.

Сергей Громак добавил, что «АВТОВАЗ» уже внедряет в производственные процессы второго промышленного робота, изготовленного в Челябинской области.

В рамках деловой программы работы челябинской делегации состоялось подписание соглашения региона с ВЭБ.РФ и «Челябинской концессионной компании».

Правительство Челябинской области, госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» и ООО «Челябинская концессионная компания» (ЧКК), одним из учредителей которой является ВТБ Инфраструктурный Холдинг, подписали прямое соглашение по проекту строительства Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области.

В присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, члена правления банка ВТБ Виталия Сергейчука, заместителя председателя ВЭБ.РФ Олега Говоруна документ подписали министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, генеральный директор ЧКК Алексей Шулепов и управляющий директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко.

Как известно, проект кампуса реализуется в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) и предусматривает создание современной образовательной инфраструктуры общей площадью 121,8 тысяч кв. м, предназначенной для студентов 7 вузов региона.

В 2024 году завершено строительство и заселение 2 студенческих гостиниц. Сейчас идут работы по второму и третьему этапам. Завершение строительства 6 гостиниц второго этапа планируется в 2026 году, учебно-научный комплекс и многофункциональный комплекс с конференц-залами будет запущен в 2027 году.

«Кампус, который мы построим в Челябинске, — важнейший проект развития региона в сфере образования. Это инвестиции в будущее, новые образовательные пространства для студентов, которые дадут возможность решать задачи в сфере науки. И это было бы невозможно без наших партнёров. В первую очередь, это Министерство образования и науки Российской Федерации, выделившее федеральные средства. Также направлены средства из регионального бюджета. Но значимая доля финансирования — внебюджетная. Благодарю наших партнёров: Институт развития ВЭБ.РФ, банк ВТБ. Вместе с нашими партнёрами мы реализуем важнейший проект», - подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Шулепов, генеральный директор ЧКК (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг), отметил: «Первая очередь была построена в рекордные сроки, а получение разрешений на последующие этапы подтверждает высокий уровень организации проекта. Реализация Межуниверситетского кампуса в Челябинской области — пример успешного партнерства бизнеса, государства и науки».

Управляющий директор – руководитель направления инвестиционного финансирования блока «Бизнес. Партнерство. Развитие» ВЭБ.РФ Николай Борисенко пояснил: «Подписанное соглашение определяет условия долгосрочного сотрудничества правительства Челябинской области, ВЭБ.РФ и концессионера – ООО «Челябинская концессионная компания», а также подходы к распределению рисков, что позволит обеспечить наиболее эффективное взаимодействие в реализации проекта».

Одно из важнейших для развития высокотехнологичного сектора промышленности региона и страны соглашений, которое также было подписано на полях ПМ ЭФ, касается и развития территорий Южного Урала.

Заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области Госкорпорацией «Росатом». В церемонии подписания участвовали гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Документ определяет процесс разработки и реализации мастер-планов развития Озерского, Снежинского и Трехгорного городских округов. Предусматривается совместная работа, которая позволит повысить качество городской среды, обеспечить устойчивое развитие производственной и сервисной экономики и поспособствует привлечению молодых специалистов.

«Развитие «атомных» городов, создание в них комфортных и современных условий для жизни – один из приоритетов Госкорпорации «Росатом». Совместная работа с правительством региона позволит ускорить процесс разработки мастер-планов «атомных» городов, а также поспособствует формированию управленческих команд, которые успешно справятся с их реализацией», — подчеркнул генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Правительство Челябинской области ведет постоянную работу с госкорпорацией “Росатом” по вопросам развития «атомных» городов. На градообразующих предприятиях южноуральских ЗАТО трудятся тысячи специалистов, благодаря работе которых укрепляется обороноспособность и обеспечивается безопасность Российской Федерации», — резюмировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.