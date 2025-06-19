19 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге собираются снять четыре автобуса и троллейбус с ряда маршрутов

С пяти маршрутов Екатеринбурга исчезнут автобусы №054, №86, 76, 60 и троллейбус №39. Как сообщает пресс-служба мэрии, за счет ликвидации дублирующих путей следования, транспорт перенаправят на другие маршруты.

"К нам постоянно поступают обращения граждан по поводу изменения тех или иных маршрутов общественного транспорта. Каждое из них рассматривают специалисты и те, которые способствуют улучшению транспортного обслуживания, мы реализуем", – сообщал ранее заместитель директора департамента Николай Вахлов.

Окончательное решение будет принято до конца июня. На данный момент планируется следующее:

  • Автобусный маршрут № 054 "Ритейл-Парк Солнечный – Синие Камни" направят от Ритейл-парка в Солнечном до Большакова, поскольку на нынешнем маршруте он дублирует путь автобуса №54. На участке от Ритейл-парка до Автовокзала его заменит № 87. Последний перестанет ходить через Академика Ландау – вместо него екатеринбуржцы смогут доехать туда на 59-м.
  • Маршрут №86 "Рощинская – Вишневая" отменят полностью. Вместо него от Рощинской до Малышева будет курсировать №62 "Академика Ландау – Рощинская". При этом до Вишневой вместо №86 начнет ходить № 89, который туда продлят.
  • Маршрут № 76 "СТЦ Мега – Синие Камни" также отменят, заменив путь от Синих Камней до Амундсена № 87. После этого, от Амундсена до "Меги" можно будет доехать на № 74, который туда продлят с заездом к остановке "Громова" в оба направления.
  • Маршрут № 60 "Химмаш – УрФУ" также ликвидируют из-за почти полного дублирования пути троллейбуса №36 "Химмаш – Академическая". Чтобы компенсировать отмену, 36-х станет значительно больше.
  • Троллейбусный маршрут № 39 "Табачная фабрика – Белинского" отменят и компенсируют автобусами особо большого класса № 51 "Елизавет – Академика Ландау". Освободившийся электротранспорт станет носить номер "36".

Ранее мы рассказывали, что в городе хотят изменить пять автобусных маршрутов. Инициаторами также выступали жители Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, автобус, троллейбус, маршрут


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