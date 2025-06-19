Касперская: Отказ от бумажного документооборота в госсекторе — это диверсия

Президент ГК InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская подвергла резкой критике планы властей по отказу от бумажного документооборота в госсекторе к 2030 году.

Она подчеркнула, что цифровизация госуправления не снижает, а только повышает риски для страны и для граждан. В России слабейшим звеном является аппаратное обеспечение. Одного программного обеспечения мало. Практически все смартфоны — это иностранные платформы, которые основаны на американских и китайских облачных сервисах. То есть все наши данные могут быть перехвачены США и Китаем. А в обозримой перспективе заместить аппаратные платформы на российские просто невозможно.

Касперская предвидит, что продолжение той же безудержной цифровизации приведет вскоре к тому, что получить адекватную обратную связь станет труднее. Уже сейчас людям отвечает ИИ, а вскоре и чиновники отгородятся от людей ИИ. Надежды же на "умный" ИИ бесполезны. Он не несет никакой ответственности. А отказ от бумажных документов - это вообще диверсия. Если перевести в "цифру" всю работу госаппарата, то в какой-то момент можно остаться просто без документов, а в случае кризиса - стать слепоглухонемыми.

"Древние египтяне писали на папирусе, и мы эти папирусы можем читать спустя четыре тысячи лет. В отличие, например, от 3,5-дюймовых дискет и видеокассет конца ХХ века, которые прочесть уже практически не на чем", —напоминает Касперская.

По ее мнению, цифровизация в России идет неправильно. Она должна быть жестко связана с информационной безопасностью. И если этим будут и дальше пренебрегать, то будет только хуже.