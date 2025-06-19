"Кузнечик" для космоса и точный ГЛОНАСС: на ПМЭФ рассказали, что готовит "Роскосмос" при новом руководстве

На Петербургском экономическом форуме новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов раскрыл детали обновленного национального проекта по освоению космоса. Тематическая сессия началась с напутствия от президента Курчатовского института Михаила Ковальчука: "Мы были первыми в космосе — от спутника до лунного грунта. Теперь нужно превратить это лидерство в коммерческий успех".

Дмитрий Баканов подробно рассказал о национальном космическом проекте, объединившем восемь ключевых направлений. Он подробно рассказал о структуре национального космического проекта, включающего восемь ключевых направлений. По словам руководителя корпорации, программа разделена на следующие федеральные проекты:

Связь и дистанционное зондирование Земли Навигационные технологии Пусковые услуги Создание российской орбитальной станции Развитие космической атомной энергетики Космическая наука Повышение эффективности производства Подготовка кадров для отрасли

Баканов подчеркнул, что четыре из этих направлений имеют особое значение для коммерциализации космических услуг. В их число вошли:

Спутниковая связь и дистанционное зондирование

Навигационные системы

Пусковые услуги

Российская орбитальная станция

"Именно в этих сферах мы видим наибольший потенциал для коммерциализации наших сервисов", — отметил глава Роскосмоса. Он пояснил, что такая структура проекта позволит не только сохранить технологический суверенитет, но и вывести российские космические услуги на международный рынок.

Особое внимание, по словам Баканова, будет уделено развитию коммерческого потенциала каждого направления, что должно обеспечить окупаемость инвестиций в космическую отрасль. Среди приоритетов — коммерциализация космических услуг, включая спутниковую связь, дистанционное зондирование Земли и пусковые услуги.

"Госорганы начнут платить за эти сервисы, создав спрос", — заявил Баканов, поясняя новый подход к финансированию. Он отметил, что уже со следующего года бюджетные средства будут направлены на поддержку этих инициатив, что позволит компаниям окупить затраты на развертывание орбитальных группировок.

Ранее было много вопросов к российской спутниковой системе. "У нас есть свой ответ Starlink — компания “Бюро 1440”. Уже шесть аппаратов на орбите, а первый серийный запуск 16 спутников запланирован на конец года", — сообщил глава Роскосмоса.

В части пусковых технологий Баканов подтвердил разработку многоразовой ракетной системы, которая должна снизить стоимость космических запусков. В рамках создания перспективной ракеты-носителя "Амур-СПГ" российские инженеры работают над экспериментальной ступенью под названием "Кузнечик" (или "хоппер"). Как пояснил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, технология, которую мы называем “Кузнечик”, уже заложена в национальный проект. Первый демонстрационный образец "Кузнечика" планируем представить в конце 2027 — начале 2028 года. “Можно попробовать хоть завтра, но результат будет нерадостный — нужно время на отработку," — сказал Баканов.

Говоря о навигации, руководитель корпорации пообещал существенное улучшение точности ГЛОНАСС: "Сейчас погрешность 7-8 метров, к 2028 году доведем до 2,5 метров, а с системой “Рассвет” выйдем на дециметровую точность". Это особенно важно для бурно развивающегося рынка беспилотного транспорта, заявил он.

Национальный проект также включает создание российской орбитальной станции, развитие космической науки и подготовку кадров для отрасли. По словам Баканова, такая комплексная программа позволит России сохранить конкурентоспособность на мировом космическом рынке. Пока непонятно, когда "Кузнечик" действительно взлетит, но ясно одно: Роскосмос пытается совместить советские амбиции с рыночной реальностью. Главное — не остаться на старте, как это уже случалось с другими "прорывными" идеями.