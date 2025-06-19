"Кузнечик" для космоса и точный ГЛОНАСС: на ПМЭФ рассказали, что готовит "Роскосмос" при новом руководстве
На Петербургском экономическом форуме новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов раскрыл детали обновленного национального проекта по освоению космоса. Тематическая сессия началась с напутствия от президента Курчатовского института Михаила Ковальчука: "Мы были первыми в космосе — от спутника до лунного грунта. Теперь нужно превратить это лидерство в коммерческий успех".
Дмитрий Баканов подробно рассказал о национальном космическом проекте, объединившем восемь ключевых направлений. Он подробно рассказал о структуре национального космического проекта, включающего восемь ключевых направлений. По словам руководителя корпорации, программа разделена на следующие федеральные проекты:
- Связь и дистанционное зондирование Земли
- Навигационные технологии
- Пусковые услуги
- Создание российской орбитальной станции
- Развитие космической атомной энергетики
- Космическая наука
- Повышение эффективности производства
- Подготовка кадров для отрасли
Баканов подчеркнул, что четыре из этих направлений имеют особое значение для коммерциализации космических услуг. В их число вошли:
- Спутниковая связь и дистанционное зондирование
- Навигационные системы
- Пусковые услуги
- Российская орбитальная станция
"Именно в этих сферах мы видим наибольший потенциал для коммерциализации наших сервисов", — отметил глава Роскосмоса. Он пояснил, что такая структура проекта позволит не только сохранить технологический суверенитет, но и вывести российские космические услуги на международный рынок.
Особое внимание, по словам Баканова, будет уделено развитию коммерческого потенциала каждого направления, что должно обеспечить окупаемость инвестиций в космическую отрасль. Среди приоритетов — коммерциализация космических услуг, включая спутниковую связь, дистанционное зондирование Земли и пусковые услуги.
"Госорганы начнут платить за эти сервисы, создав спрос", — заявил Баканов, поясняя новый подход к финансированию. Он отметил, что уже со следующего года бюджетные средства будут направлены на поддержку этих инициатив, что позволит компаниям окупить затраты на развертывание орбитальных группировок.
Ранее было много вопросов к российской спутниковой системе. "У нас есть свой ответ Starlink — компания “Бюро 1440”. Уже шесть аппаратов на орбите, а первый серийный запуск 16 спутников запланирован на конец года", — сообщил глава Роскосмоса.
В части пусковых технологий Баканов подтвердил разработку многоразовой ракетной системы, которая должна снизить стоимость космических запусков. В рамках создания перспективной ракеты-носителя "Амур-СПГ" российские инженеры работают над экспериментальной ступенью под названием "Кузнечик" (или "хоппер"). Как пояснил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, технология, которую мы называем “Кузнечик”, уже заложена в национальный проект. Первый демонстрационный образец "Кузнечика" планируем представить в конце 2027 — начале 2028 года. “Можно попробовать хоть завтра, но результат будет нерадостный — нужно время на отработку," — сказал Баканов.
Говоря о навигации, руководитель корпорации пообещал существенное улучшение точности ГЛОНАСС: "Сейчас погрешность 7-8 метров, к 2028 году доведем до 2,5 метров, а с системой “Рассвет” выйдем на дециметровую точность". Это особенно важно для бурно развивающегося рынка беспилотного транспорта, заявил он.
Национальный проект также включает создание российской орбитальной станции, развитие космической науки и подготовку кадров для отрасли. По словам Баканова, такая комплексная программа позволит России сохранить конкурентоспособность на мировом космическом рынке. Пока непонятно, когда "Кузнечик" действительно взлетит, но ясно одно: Роскосмос пытается совместить советские амбиции с рыночной реальностью. Главное — не остаться на старте, как это уже случалось с другими "прорывными" идеями.