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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Более 180 тысяч вагонов для железнодорожных перевозок находятся в отстое

Более 180 тысяч грузовых вагонов в России (то есть около 15% подвижного состава) "отставлены от движения". Об этом заявила генеральный директор НПК "Объединенная вагонная компания" Ирина Ольховская на ПМЭФ.

Одним из основных вызов для вагоностроительной отрасли стал профицит подвижного состава для перевозки практически всех грузов на сети РЖД. Спрос на железнодорожные перевозки от предприятий гораздо ниже, чем количество уже имеющихся вагонов. В свою очередь, это ведет к снижению заказов для вагоностроительных предприятий и к профициту производственных мощностей, отметила Ольховская. По ее словам, мощности на вагоностроительных заводах позволяют полностью закрыть потребности экономики до 2040 года.

Основную долю среди 180 тысяч отставленных вагонов занимают полувагоны, цистерны и хопперы. По итогам 2023 и 2024 гг. наблюдается снижение перевозок нефтяных грузов. Идет также снижение погрузки в полувагонах.

"Что такое профицит и что такое объем погрузки? Мы видим, что объем вагонных парков, невостребованных для перевозки, пропорционален объему вывозимого груза. Чем меньше объём погрузки и перевозки на сети РЖД, тем выше будут показатели профицита подвижного состава, профицита парков, и, соответственно, наоборот — как только объем погрузки будет расти, будет расти и спрос на подвижной состав", — объяснила она.

В качестве причин этих проблем директор "Объединенной вагонной компании" назвала падение мировых цен на экспорт энергоносителей, ограничение на погрузку грузов РЖД, дефицит пропускной способности и высокую ключевую ставку.

"Текущий основной лизинговый инструмент на данный момент фактически запретительный, он доходит до цифр 25−30%. Безусловно, это не позволяет нашим клиентам инвестировать в подвижной состав, который является первой необходимостью для добывающей и обрабатывающей мощностей", — резюмировала Ольховская.

По ее мнению, для выхода из кризиса, помимо снижения ставки, необходима скорейшая реализация всех инвестиционных программ "РЖД" и создание железнодорожной инфраструктуры — недостаточное развитие этой инфраструктуры ограничивает экономику страны и мешает наращивать перевозки и экспорт.

Теги: вагоны, погрузка, профицит


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