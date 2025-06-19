Министр просвещения РФ написал слово с ошибкой в поздравлении для "Артека"

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил лагерь "Артек" с юбилеем, допустив при этом орфографическую ошибку.

Фотография с текстом поздравления и подписью министра распространилась по соцсетям и телеграм-каналам.

"С "празником", дорогой Артек!" — написал Кравцов, потеряв букву "д" в слове "праздник".

Ряд пользователей осудили министра за ошибку, другие, напротив, вступились за чиновника. Стоит отметить, что Кравцов является доктором педагогических наук.

100-летний юбилей "Артека" отмечался 16 июня. Он был создан в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь. В день юбилея в "Артеке" заложили капсулу времени, которую вскроют через 100 лет.