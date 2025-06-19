Вице-спикер Госдумы Даванков не смог найти себя через GigaChat

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков не нашёл о себе информации в сервисе на основе искусственного интеллекта GigaChat (разработана Сбербанком). Об этом он рассказал, выступая на сессии ПМЭФ "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению".

Даванков "ответственно заявил", что является единственным человеком с таким именем и фамилией в России. Введя их в поиск, он нашёл много людей с разными профессиями, однако правильного среди них не было.

Глава правления Сбербанка Герман Греф в ответ на это упрекнул Даванкова в неумении пользоваться GigaChatом, сказав, что только имени и фамилии недостаточно для поиска. Следовало указать, что надо искать именно депутата Даванкова.

"Надо не заморачивать простым вопросом сложные модели", - сказал Греф.