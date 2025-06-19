Набиуллина ответила критикам высоких ставок: "А что мешало, когда ставки были низкие?"

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ответила критикам высоких ключевых ставок. На ПМЭФ в качестве ее оппонента выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он начал критиковать ситуацию с кредитованием.

"Сейчас, например, во всем мире (и у нас) все покупают локомотивы в рассрочку. Но мы, по большому счету, для себя закрыли внешние рынки сами. Наш локомотив на 15-20% дешевле на выходе с завода, но в итоге китайские локомотивы побеждают с их деньгами", - сказал Решетников.

"А что два года назад закрывало наш рынок? – спросила Набиуллина Решетникова. – Низкие ставки были".

Министр заявил, что все равно есть большие ограничения по длине денег. "Ну и переговоры [о поставках локомотивов за границу] тогда хорошо довольно шли", - попытался оправдаться Решетников. И он снова стал говорить о зацикленности ЦБ на инфляции и ключевой ставке как единственном инструменте ее контроля.

"Смотрите, оказывает давление!" – шутя заметила Набиуллина.

Она также напомнила, что на одном из предыдущих форумов ей ставили в вину: "Зачем вы поднимаете ставку, она же все равно не работает". По словам Набиуллиной, в стремлении ЦБ вернуть инфляцию к 4% есть только "расчет, подкрепленный нашей решимостью". "Кто-то это может назвать моей упертостью. <…> Ну и интуицию никто не отменял", - сказала Набиуллина.

В конце сессии глава ЦБ сообщила, что верит в возвращение инфляции к 4% в течение ближайшего года. "Проблемы – это не повод менять цели", - резюмировала Набиуллина.