Матвиенко не понимает, почему при поддержке семей рождаемость падает

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обеспокоена тем, что меры поддержки семей с детьми не дают результата. Об этом она сказала применительно к Саратовской области ее губернатору Роману Бусаргину на "часе субъекта".

"В области высокий уровень поддержки семей. Надо глубоко проанализировать ситуацию и посмотреть, почему при таком уровне поддержки рождаемость падает", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что сейчас идет формирование федерального бюджета на следующие три года и в нем можно предусмотреть какие-то дополнительные меры поддержки. Например, сделать систему поддержки семьи еще более адресной, чтобы "не размазывать средства, а сосредоточить на тех направлениях, которые должны быть прорывными".

"Адресность" мер поддержки является одной из их особенностей, которые постоянно критикуют демографы. Так, "единое пособие" полагается только тем семьям с детьми, которые находятся ниже черты бедности. Чтобы его получать, нужно быть или нищим, или скрывать доходы. Обычная семья с детьми либо не имеет мер поддержки, либо они символические. А маткапитал, введенный на первого ребенка, рождение которых нельзя ускорить, привел к тому, что упала рождаемость вторых. Именно за счет снижения рождаемости вторых детей снизилась суммарная рождаемость. Этот процесс продолжается.

Бусаргин привел разные достижения в области, но на демографии они не сказываются. Накануне.RU много лет пишет о том, что улучшение жизни и меры поддержки семей являются совершенно другими задачами, не связанными с рождаемостью. Однако в политике властей они подменяют демографические меры, которых практически нет. Но задачей властей является именно "повышение уровня жизни граждан", сказала Матвиенко. О задаче увеличения рождаемости она не сказала.

В Саратовской области суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже 1,1 ребенка на одну женщину. Как и в стране в целом, прежде всего за счет падения рождаемости вторых детей. Убыль населения в 2024 году достигла почти 19 тыс. при населении 2,3 млн жителей региона. За пять лет она ускорилась в полтора раза.