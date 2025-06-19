Глава Екатеринбурга показал, что этим летом будет на Площади 1905 года вместо парковки

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил проект благоустройства Площади 1905 года. Вскоре на месте парковки появится общественное пространство для отдыха горожан.

"Опыт прошлых лет показал, что площадь 1905 года может стать еще одним популярным и привлекательным пространством в нашем городе. Ярчайший пример – открытый в прошлом году ледовый каток. За несколько месяцев работы его посетили около 80 тысяч человек. Это говорит о том, что новая локация стала не просто местом развлечений, но и настоящей точкой притяжения для жителей и гостей уральской столицы!", - отметил градоначальник в своих соцестях.

Благоустройство пройдет в рамках фестиваля "Лето на площади". который стартует уже в этом июле. Идею уже поддержали горожане и члены Совета активной молодежи. Преображением займется команда парка Маяковского.

Площадку напротив мэрии украсят зелеными насаждениями и оригинальными малыми архитектурными формами. Орлов отметил, что все конструкции легко монтируются, а потому территорию всегда можно оперативно приспособить для спортивных мероприятий, выставок, концертов или ярмарок.