На ПМЭФ выяснили, отвечает ли искусственный интеллект за преступления

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев на полях ПМЭФ рассказал, какой будет ответственность, если гражданин Казахстана использует искусственный интеллект для разработки схемы идеального преступления. Разговор состоялся на сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению".

Пока ответственность будет идти по общим основаниям, то есть после совершения преступления, сказал Мадиев. ИИ – не субъект права, он не может нести ответственность, а вот совершивший в итоге преступление человек будет отвечать за то, что сделал, уточнил Мадиев.

По словам главы правления Сбербанка Германа Грефа, разработчик искусственного интеллекта не может нести ответственность за использование технологии в преступных целях, хотя такое уже случается.