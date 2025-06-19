Песков: Вмешательство США повлечет виток эскалации ирано-израильского конфликта

Вмешательство США в ирано-израильский конфликт приведет к разрастанию его географии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышим заявления, которые идут из Тегерана, то есть это будет еще один страшный виток эскалации", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Как сообщают западные СМИ, США могут вступить в ирано-израильский конфликт "в ближайшие дни". По данным ряда инсайдеров, удар по иранским ядерным объектам может быть нанесен в предстоящие выходные.

Ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял, что Вашингтон пока раздумывает, вмешиваться ли напрямую или нет.