На ПМЭФ попытались решить, как регулировать сферу искусственного интеллекта

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков считает, что регулирование в сфере искусственного интеллекта нужно. Об этом он рассказал на сессии ПМЭФ "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению".

"Вопрос регулирования – один из самых острых. Не вижу, чем система искусственного интеллекта отличается от других, оно нужно", - сказал Даванков.

Вопрос тут в том, что, если пострадают люди, они обратятся к государству. Регулирование не должно быть таким, как у Марка Цукерберга, который всё время ходит в сенат США и оправдывается, считает Даванков.

"Следует договориться о правилах игры", - сказал Даванков.

Глава правления Сбербанка Герман Греф считает, что регулирования не избежать, ведь искусственный интеллект коснётся каждого, и эта сфера несёт много рисков. Вопрос, как это сделать.

"Страны разделились на три способа регулирования: стимулирующий, как в Англии, регулятивный, как в Евросоюзе, гибридный, как в США, Китае и России. Сейчас в нашей стране есть консенсус по этому поводу. Есть стимулирующее и техническое регулирование", - сказал Греф.