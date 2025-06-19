Люди должны быть уверены, что у них не отберут купленные акции – Набиуллина

На ПМЭФ сегодня обсуждали, почему россияне предпочитают хранить деньги на депозитах, а не помогать правительству развивать рынок капитала (а министрам – выполнять KPI, поставленные президентом).

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил финансовому блоку правительства, что ООН в своих обзорах ставит Россию на места ниже сотого места по уровню инвестиционного климата.

Глава Минфина России Антон Силуанов попытался отбиться от нападок. "Инвестиции растут темпами очень приличными. Почему вы только негатив нагнетаете. А судьи кто? Западные все эти институты", - рассердился министр. "А, то есть клеветники клевещут?" – с сарказмом спросил Макаров.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников обошелся тем, что признал наличие проблем: "У нас очень приличный инвестиционный климат в целом. Но при этом надо заниматься им, проблем много, некоторые обостряются".

И только глава ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась с критикой и даже углубила ее: "У людей должно быть доверие для фондового рынка. Люди должны верить в то, что, если они купили акции – у них эти акции не отберут. Можно про инвестклимат говорить хороший или плохой. В рынок капитала люди не вкладываются, потому что он недостаточен. Они не уверены в нем. Они должны быть уверены, что им по облигациям не перестанут платить, если на владельца уголовное дело заведут. В ключевой ставке есть доля института доверия – уверенность людей в том, что власти будут бороться с инфляцией", - сказала глава регулятора.