Греф: Надо перенастроить систему образования под искусственный интеллект

Глава правления Сбербанка Герман Греф считает, что путь Китая по созданию конкуренции в сфере искусственного интеллекта является верным. При этом важна помощь от государства. Об этом он рассказал на сессии ПМЭФ "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению".

"Помощь государства в ИИ точно нужна. Надо помогать внедрять его. Главное от государства – перенастройка системы образования. Китайцы начинают изучать искусственный интеллект в детском саду. Это – огромный вклад государства. Надо также субсидировать научные учреждения", - сказал Греф.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко считает, что если у бизнеса есть мотив, то подталкивать его не надо. Главная задача государства – сделать этот мотив.

"При Правительстве России создан центр развития ИИ, который будет координирующим органом – забрать из субъектов России готовые решения и масштабировать их на страну", - сказал Григоренко.

Чтобы развивался, нужны не только правила, но и центры обработки данных. Власти работают над удешевлением их создания.