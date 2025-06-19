Бывший санаторий "Уктус" могут отдать под реабилитационный центр для участников СВО

Свердловские власти озвучили еще один вариант, рассматриваемый под центр реабилитации участников СВО. Как заявил исполняющий обязанности директора департамента соцполитики Екатеринбурга Вадим Чернопенев на последней комиссии гордумы по здравоохранению, сейчас рассматривается площадка бывшего санатория "Уктус" на улице Просторная, 1.

Напомним, что в 2022 году здание было выбрано из нескольких вариантов для строительства исправительного центра для заключенных. Местные жители выступали против его нахождения вблизи их домов, детского сада и школ. Им не нравилось, что придется тесно соседствовать с гражданами, имеющими судимости. В итоге в июне 2024 года в ГУФСИН отказались от этой затеи, заявив, что исправцентр все равно будет построен, а место они выберут другое.

Что же касается реабилитационного центра для участников специальной военной операции - еще одним вариантом, который ранее озвучил врио губернатора Денис Паслер, стал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина в Нижнем Тагиле. Позднее о том, что это решение не окончательное заявила и новая глава минздрава Свердловской области Татьяна Савинова.

В мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетовала на то, что на Среднем Урале до сих пор нет профессионального центра реабилитации для бойцов спецоперации. Позднее проблему признал врио губернатора Денис Паслер. Он пояснил, что прежние региональные власти предложили "объект, который, мягко говоря, стыдно даже предлагать", а потому сейчас Свердловская область активно занимается поиском подходящего места.