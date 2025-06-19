Министр экономики переживает, что в ЖКХ тарифы растут недостаточно быстро

Хотя тарифы на ЖКХ растут быстрее инфляции, этих темпов все равно недостаточно, чтобы покрыть выпадающие расходы коммунальщиков, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

"Тарифы по ЖКХ: они экономически обоснованы или нет? Мы проверяли: в целом – обоснованы. [Сейчас] Такой тариф, потому что идет рост цен на газ [для коммунальщиков] на 10% из-за роста НДПИ. Другие надбавки идут в электроэнергетики. Почему за счет ЖКХ мы должны тормозить инфляцию? У нас рост был инфляции за последние шесть лет 51%, а рост тарифов – 40%. В результате полностью вымылись средства на инвестиции, сектор лишили ресурсов, начались проблемы с зарплатами", - сказал Решетников, выступая на Петербургском экономическом форуме.

"И сейчас идет квазибюджетное финансирование отрасли. Мы 20 лет уходили от этого, за последние шесть лет мы отрасль вернули, по сути, на бюджетное финансирование. При том, что влияние ЖКХ на инфляцию небольшое. И нам придется теперь принимать непопулярное решение. Все должно стоить столько, сколько это экономически стоит", - намекнул министр на дальнейший рост тарифов.