На ПМЭФ решают, как из программы долгосрочных сбережений сделать "обязательную" программу не совсем добровольных отчислений

На ПМЭФ-2025 обсуждают, как сделать программу долгосрочных сбережений (ПДС) популярной. Пока только 4% россиян добровольно копят на будущее, и теперь власти решили действовать через работодателей, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди возможных стимулов, которые может предложить государство — это налоговые льготы. Некоторые надеются, что таким образом можно мотивировать работодателей делать “автоматическую подписку” для работников в рамках корпоративного договора на выплату ПДС. Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил: "Работодатель — ключевой агент влияния на сотрудников. Сейчас у него нет стимула участвовать в ПДС — даже налоговых вычетов нет”.

Новый законопроект в первом чтении уже устраняет этот барьер: компании смогут учитывать взносы в ПДС как расходы.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предложил радикальные меры:

“Пришел за льготой в Минфин — получи квоту по ПДС для своей компании. И все, тогда у нас сразу все взлетит. Надо вызывать крупных работодателей и ставить им квоты по ПДС, как делал Минфин с госкомпаниями. Вызываем работодателей и нарезаем квоты: тебе — 100 договоров, тебе — 200. Ну и, конечно, еще раз говорю, популяризация, разъяснительная работа, не знаю, может быть, какие-то бонусы для того, кто привел друга: приведи друга — получи дополнительное софинансирование", — говорит Журавлев.

На что Ксения Собчак отреагировала: "Это уже попахивает финансовой пирамидой". Никогда не думали, что это скажем, но мы согласны с Ксенией Олеговной.

Президент Национальной ассоциации НПФ Сергей Беляков сравнил ПДС с налогами. Он напомнил, что Государство — мегаработодатель и оно заставляет платить налоги, а корпорации должны также "заставлять" сотрудников копить. "Когда человек начинает работать, он не спрашивает — платить налоги или нет. Так же должно быть и с пенсионными накоплениями. Если работодатель сможет донести, что часть зарплаты идет на будущее сотрудника — как государство объясняет цели налогов — это создаст прозрачную систему", — пояснил он, предлагая корпорациям модель принудительной заботы.

По его мнению, надо встроить отчисления в ПДС в зарплатные схемы. Если компания успешна, пусть объясняет работникам, почему часть денег уходит на их будущее.

"Пока только 4% активно копят. Остальных 96% будем содержать за счет бюджета, который очень стремительно сокращающиеся базой тех, кто работает, заключает трудовые договоры. А база тех, кто работает, но не заключает трудовые договоры растет, и их будет еще больше?" — риторически вопросил Беляков, рисуя картину демографического дисбаланса.

Как итог стратегия популяризации и продвижения ПДС должна включать в себя:

Налоговые льготы для компаний, внедряющих ПДС.

Квоты для госсектора и крупного бизнеса.

"Автоподключение" сотрудников к программе — возможно, даже без их согласия.

Пока непонятно, станет ли ПДС "новым налогом" или останется добровольной историей. Но ясно одно: государство решило, что россияне будут копить — даже если сами они об этом не просили.