Решетников и Набиуллина поспорили, кто из них больше любит экономику

Экономический блок правительства и ЦБ собираются бороться с инфляцией с помощью веры.

"Главное – вера. Если верить в 4% (цель ЦБ по инфляции – прим. ред.) – так и будет", - то ли в шутку, то ли всерьез сказал министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Петербургском экономическом форуме. На это модератор сессии, депутат Госдумы Андрей Макаров задал провокационный вопрос: "Борьба с инфляцией постом и молитвой? Силуанов предложил молиться?!". "Верить я предложил, это – другое", - ответил министр.

Вмешался министр экономического развития Максим Решетников. "Мы все понимаем, что снижение инфляции важно. Но мы упрощаем дискуссию. У нас либо инфляция 4%, либо все как в Турции. Помимо веры в инфляцию в 4% можно хотя бы немножко любви к экономике?" – задал он вопрос коллегам. На него попыталась ответить Набиуллина: "Я, как бывший министр экономики – хотя бывших министров экономики, наверное, не бывает - не меньше вас люблю экономику, поверьте".