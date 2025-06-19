"Атлант ссутулился": представитель АвтоВАЗа оценил ситуацию в машиностроении

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла панельная дискуссия под названием "Атлант расправил плечи – будущее машиностроения в России", в ходе которой участники рынка рассказали о вызовах для отрасли и оценили ее перспективы.

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО "АВТОВАЗ" Сергей Громак констатировал, что реальное положение дел сейчас не соответствует выбранному названию сессии.

"Если бы мы собирались в прошлом году на Питерском форуме, я бы однозначно сказал, что название сессии релевантно. В прошлом году АвтоВАЗ произвел и продал более полумиллиона автомобилей. Рост был просто фантастический. При том, что в 2022 году мы произвели 220 тысяч автомобилей, а в 2023-м 374 тыс. И это касается, наверное, всего российского машиностроения. Мы действительно сплотились, преодолели санкции. Показали, что нам никакое внешнее воздействие не страшно. А вот в этом году, к сожалению, Атлант сильно ссутулился, и на плечи ему давит высокая ключевая ставка. Нам всем надо что-то сделать, чтобы у него позвоночник не сломался", — посетовал Громак.

Он напомнил, что продажи АвтоВАЗа в этом году снизились более, чем на 30%. В России всегда где-то 60-70% автомобилей продавалось в кредит. Сейчас с такими запредельными банковскими ставками клиенту просто невыгодно приходить в банк и брать кредит на покупку автомобиля.

"Даже на покупку холодильника, телевизора или чего-то еще кредиты брать стало невыгодно. Более того, есть высокие ставки по депозитам. Человек подумает: так, а что я буду брать машину? Я вот сейчас положу свои деньги в банке на депозит, еще что-нибудь заработаю. А автомобиль в следующем году куплю. Причем АвтоВАЗ среди многих других автомобилестроителей выглядит очень успешно", — посетовал Громак.

Несмотря на это, завод продолжает обновлять модельный ряд, подчеркнул Громак. АвтоВАЗ каждый год инвестирует в производство новых моделей около 40 млрд рублей. Более того, планировалось увеличение размера инвестиций. Однако от этого пришлось отказаться, так как из-за высокой ключевой ставки и снижения продаж машиностроители стали больше платить банкам.

"Кредиты даются нам по плавающей ставке, которая зависит от ключевой. Поэтому мы стали меньше тратить на инвестиции", — объяснил вице-президент АвтоВАЗа и подчеркнул, что автопром требует непрерывного цикла инвестиций.

Также Громак пожаловался на конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей.

"Если совсем недавно европейские автопроизводители новую модель выпускали раз в пять-шесть лет, то у китайцев новая модель выпускается каждые два года. Чтобы не потерять конкурентоспособность, мы этот темп должны выдерживать", — представитель концерна.

Чтобы наладить вывести рынок машиностроения из кризиса, нужно оказать господдержку не столько автопроизводителям, сколько, прежде всего, покупателям, чтобы они могли "взять дешевые деньги" и купить автомобили, сказал он.

"Давайте поможем национальным покупателям. Вот сейчас работает программа льготного кредитования. Надеюсь, что она будет продолжена. Мы произведем сколько нужно хороших, качественных, современных машин. Давайте просто поможем покупателям их купить", — призвал Громак.