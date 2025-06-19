19 Июня 2025
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80-летие Победы Омская область
Фото: омскийрайон.рф

Мемориальную Доску Памяти ветеранам и труженикам тыла торжественно открыли в Омском районе

Состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски «Участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и труженикам тыла, проходившим службу в ОМВД России по Омскому району Омской области». Доска Памяти установлена на фасаде районного отдела УМВД. Она посвящена 26 солдатам и офицерам - героям.

В ходе церемонии открытия начальник Управления МВД России по Омской области, генерал-майор полиции Вадим Болотов сказал: "В год 80-летия Великой Победы мы продолжаем увековечивать бессмертный подвиг солдат и офицеров, тружеников тыла, которые в 1941-1945 годах принимали участие в боевых действиях против нацистов, а затем, уже в мирное время, служили в органах внутренних дел".

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

К участника мероприятия обратилась и руководитель Аппарата главы Омского муниципального района Оксана Коломыцына.

"Открытием мемориальной доски участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проходившим службу в районном отделе МВД, мы восстанавливаем связь времен, храним святую память о поколении Героев. Выражаю сердечную благодарность инициаторам и организаторам установки мемориальной доски – Отделу Управления Министерства внутренних дел Омского района. Мы будем помнить о наших героических земляках, посвятивших свою жизнь защите правопорядка", - сказала глава Аппарата.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

В ходе церемонии выступили начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Омской области, генерал-майор полиции Естай Джангунаков, начальник ОМВД России по Омскому району, подполковник полиции Виталий Василюк, председател Омского регионального отделения Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России, полковник полиции в отставке Анатолий Логвиненко, председатель первичной ветеранской организации ОМВД России по Омскому району, подполковник милиции в отставке Эрне Куршева, дочери участника Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Костина – Нина Костина и сын участника Великой Отечественной войны Петра Ивановича Демосюка – Валерий Демосюк.

Именно детям Героев было предоставлено почетное право открыть Мемориальную доску.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Затем была Минута Молчания – в память о мужестве и преданности сотрудников ОВД, воевавших на фронтах Великой Отечественной. После этого участники возложили цветы. Важной частью церемонии стала поименная перекличка ветеранов и тружеников тыла. Ее провели сотрудники полиции, стоящие в строю.

Теги: омский район, мемориальная доска, герои, ветераны


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