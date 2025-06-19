Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Тегеране

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по стратегическим и правительственным целям в Тегеране.

Израильские власти обвинили верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ведении прицельного огня по больницам и жилым районам в Израиле.

"Это самые серьезные военные преступления, и Хаменеи будет привлечен к ответственности за свои преступления", - приводит слова Каца РИА Новости.

Сегодня утром Иран выпустил по Израилю около 20 ракет, одна из них попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева. Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель назвала удар "преднамеренным". Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших.

РБК со ссылкой на Nour News пишет, что больница "Сорока" использовалась в военных целях. Она пострадала от взрывной волны, но не была объектом ракетного удара.