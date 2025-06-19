19 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

"Газпром" продолжает реализацию проекта "Сила Сибири-2"

Компания "Газпром" продолжает работу по реализации проекта "Сила Сибири-2". Об этом сегодня заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин в ходе сессии "Газовая индустрия. Вектор на Восток" на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время своего выступления он обозначил ключевые масштабные проекты компании. По словам Аксютина, приоритетным для "Газпрома", как гаранта энергетической безопасности страны, является внутренний рынок. Выполняя поручение президента России Владимира Путина, "Газпром" движется к цели достижения 100% технически возможного уровня сетевой газификации к 2030 году.

"Важнейшим и уникальным по своим масштабам проектом развития газотранспортной инфраструктуры и системы газоснабжения и газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока является создание системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения". Первоочередным этапом ВСГ является строительство газопровода "Белогорск - Хабаровск", который соединит "Силу Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", - заявил Аксютин.

Другой восточный вектор - экспортные поставки. "Газпром" с нуля создал новый центр газодобычи, который позволяет обеспечить как регионы РФ, так и заключить долгосрочный контракт на поставки газа в Китайскую Народную Республику (КНР). Первый контракт сроком на 30 лет был подписан в 2014 году. По восточному маршруту в КНР доставляется 38 млрд кубометров газа в год. Это почти 100 млн кубометров газа в сутки.

"По заявкам китайских потребителей уже можно сказать, что регулярно поставки осуществляются выше тех контрактов, обязательных в суточном разрезе", – сказал он. В декабре прошлого года – по просьбе китайских партнеров на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень. В 2022 году был заключен второй контракт по Дальневосточному маршруту.

"Продолжаем работу по реализации еще одного проекта на поставку еще 50 млрд кубометров газа. Так называемая "Сила Сибири-2", через территорию Монголии. Таким образом, если суммировать тот объем газа, который мы в перспективе имеем возможность поставлять в Китай, это 100 млрд кубометров газа в год", - отметил Олег Аксютин.

Напомним, ранее сообщалось, что России не удается заключить с Китаем крупную сделку по газопроводу "Сила Сибири-2". Причиной неудачных переговоров назывались требования китайской стороны о покупке природного газа по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке РФ.

Теги: Сила Сибири 2, Газпром, спрос на газ, ПМЭФ


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