Охлаждение экономики привело ее на грань рецессии, признали в кабмине

Россия находится на грани рецессии, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"По цифрам у нас охлаждение [термин Центробанка], но цифры – это всегда зеркало заднего вида, по текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам, мы на грани перехода в рецессию. Мы стоим на грани, все зависит от наших действий", – так ответил министр на вопрос о состоянии экономики в текущий момент на Петербургском экономическом форуме.

На той же сессии ПМЭФ коллега Решетникова из Минфина Антон Силуанов предпочел более оптимистичные формулировки.

"У нас похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето", – заявил министр.

Он добавил, что ставит себе цель на год "сделать бюджет таким, чтобы от наших сегодняшних заморозков весна скорее наступила, и чтобы были 4% [инфляции] у Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной]".

Глава же ЦБ Эльвира Набиуллина решила конкретизировать: "Другими словами – выход из перегрева. Экономика спроса росла, а экономика предложения – отставала".

Напомним, согласно выводам экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в российской промышленности наблюдается стагнация, но уже можно говорить о переходе к рецессии, если не учитывать сектора с доминирующим присутствием оборонно-промышленного комплекса (ОПК). При этом руководство Центробанка продолжает заявлять о том, что экономика "перегрета", и по этой причине удерживает ключевую ставку на аномально высоком уровне 20%.