За последние три года потребление газа в Европе снизилось до уровня 30-летней давности

За последние три года потребление газа в Европе снизилось до уровня 30-летней давности. Рост спроса на газ ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также во всех активно развивающихся регионах, за исключением Северной Америки и Европы. Такое заявление сегодня сделал замглавы "Газпрома" Олег Аксютин в ходе сессии "Газовая индустрия. Вектор на Восток" на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

"За последние три года потребление газа в Европейском Союзе и Великобритании снизилось на 100 млрд куб. м. Чтобы понять, много это или мало, - это примерно уровень 30 лет назад, такое потребление было в свое время в этом регионе", - сообщил он.

По его словам, это имеет логическое объяснение - половина прироста экономического производства в мире будет обеспечено странами АТР. В целом ожидаемый прирост мировой экономический будет способствовать увеличению глобального спроса на всю энергию почти на 20% к 2050 году.

При этом, прогнозируются изменения в структуре спроса в разрезе первичных энергоресурсов. Так, сократится доля нефти и угля, и в то же время вырастет доля возобновляемой энергетики природного газа. Рост газа ожидается с 23% до 26% в рамках глобального баланса. Природный газ, а также нефть сохранят свои лидирующие позиции в структуре топливно-энергетического баланса. По оценкам, в 2050 году в мировом энергобалансе 26% будет приходиться на нефть и столько же - на природный газ.

Это означает, что потребность в газе и всей сопутствующей инфраструктуре сохранится в достаточно долгой перспективе, подчеркнул Аксютин.