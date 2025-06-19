Международная кооперация при строительстве поезда для ВСМ Москва - Петербург - 10-15%

Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский рассказал, насколько поезд, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, является уникальной российской разработкой. Выступление состоялось на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение – точки роста экономики будущего".

"По решению президента России мы имеем честь участвовать в организации высокоскоростного электродвижения на территории от Москвы до Санкт-Петербурга. Поезд – вишенка на торте, по стоимости всего проекта он – 10-15%, однако своевременная реализация имеет критическое значение. Его строительство – прорывная научная задача", - сказал Пумпянский.

Её реализуют не на пустом месте. "Уральские локомотивы" уже 10 лет умеют строить скоростные поезда "Ласточка" и "Финист". Сегодня завод имеет контракты на создание двух опытных поездов и серийное производство 41 состава для ВСМ. Решена одна из важных задача – создан двухсистемный тягловый привод: на железных дорогах есть и переменный, и постоянный ток, и в таких условиях надо, чтобы поезд ехал со скоростью 360 км в час, а пассажиры бы не чувствовали дискомфорта.

"По международной кооперации. У нас будет кооперация с поставщиками из дружественных стран, масштаб – 10-15%, всё остальное – российская история", - сказал Дмитрий Пумпянский.

Он уточнил, что скорость движения в 400 км/ч является экспозиционной, то есть в поезд заложена возможность разгона до такого показателя.

"В техзадании, которое мы сегодня имеем, – 2 часа 15 минут с пятью остановками, эксплуатационная скорость в 360 км/ч позволяет выполнить эту задачу", - сказал Пумпянский.