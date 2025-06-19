В Пышме спустя три года появился мэр

Председатель думы Пышминского городского округа Станислав Фоминых стал новым мэром Пышмы. Об этом Накануне.RU сообщили в городской администрации. Отметим, что до этого муниципалитет три года просуществовал без мэра.

Напомним, что предшественника Фоминых - Виктора Соколова задержали еще в 2022 году по подозрению во взяточничестве, в марте прошлого года признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы.

Кандидатами на кресло главы Пышмы стали Станислав Фоминых и ветеран Афганистана Вячеслав Некрасов. Накануне пять депутатов проголосовали за последнего, а семь отдали свои голоса за Фоминых.