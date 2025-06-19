С 2026 года вывески обязаны делать на русском языке

Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве. С 1 марта 2026 год вывески, указатели, информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны по-русски.

Допускается их дублирование на языках народов России или иностранных языках, но русский язык стал обязательным. Поразительно, но до сих пор этой нормы не было.

Закон также вносит изменения, касающиеся названий жилых комплексов и других объектов строительства. Застройщики будут обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости. То есть Green Park нужно будет называть "Грин Парк". Эта норма действовала в СССР, где в книгах и газетах все иностранные названия писали кириллицей. Реклама товара или организации на иностранном языке обязательно должна содержать перевод на русский. Нормы об обязательном переводе на русский язык не затронут фирменные наименования и товарные знаки. Однако в магазинах, торговых центрах, кафе и т.п. должны исчезнуть надписи coffee, sale, shop, open и пр.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что язык, культура, вера и история – это основы идентичности любой нации, которые надо защищать. Об этом же заявил, выступая парламенте, народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков. Он возмущен засильем английских названий на улицах Москвы.

"Если иностранца с закрытыми глазами привезти в центр любого города России, там ему глаза открыть, то он не поймет, где он, потому что 90% вывесок написано английскими словами", - сказал он.

Историк Андрей Фурсов также выражал возмущение английскими надписями в Москве. По его словам, это "психоистрическое оружие".