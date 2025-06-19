Правоохранители знают местонахождение тестя Прилучного, объявленного в розыск

Правоохранители выяснили, в какой стране находится объявленный в международный розыск тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян.

"Экстрадировать пока не могут, ведется работа в этом направлении", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.

Аршак Брутян - отец Зепюр Прилучной-Брутян и тесть актера Павла Прилучного. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован в РФ по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. В прошлом году СМИ сообщали о задержании Брутяна и других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Его дочь Зепюр тогда заявила, что это "заказная история и ложная информация". Позднее стало известно, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.