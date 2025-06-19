Евгений Солнцев на площадке ПМЭФ провел переговоры по созданию завода глубокой переработки каолина в ОЭЗ "Оренбуржье"

Евгений Солнцев в рамках рабочей программы на полях ПМЭФ-2025 провел рабочую встречу с директором ООО «РИФ–Микромрамор» Алексеем Прохоровым.

Главной темой обсуждения были перспективы реализации нового инвестиционного проекта строительства предприятия по глубокой переработке каолина в промышленно-производственной зоне особой экономической зоны (ОЭЗ) «Оренбуржье» в городе Орске.

Речь шла о ходе реализации инвестиционного проекта по добыче каолина на Западно-Ушкотинском месторождении в Домбаровском районе, возможностях и условиях строительства нового завода по глубокой переработке каолина на площадке ОЭЗ «Оренбуржье» в Орске. В частности, стороны обсуждали оптимальные логистические и инфраструктурные решения с учетом доступности международного аэропорта, федеральной трассы М5 и железнодорожной ветки. По итогам реализации проекта предполагается создание 150 новых рабочих мест в восточной части Оренбуржья и также рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

"Мы нацелены на развитие перерабатывающей промышленности в регионе и поддерживаем инвесторов, которые работают не только на экспорт сырья, но и создают добавленную стоимость здесь, в Оренбуржье. Проект «РИФ–Микромрамор» даст 150 рабочих мест в Орске и почти 1,4 миллиарда рублей в бюджеты за 10 лет. В условиях развитой логистики, налоговых льгот и государственной поддержки мы рассчитываем на успешную реализацию этой инициативы", — подчеркнул Евгений Солнцев.

Стоит напомнить, что ООО «РИФ–Микромрамор» - один из крупнейших российских производителей микрокальцита и мраморного песка. Компания специализируется на реализации проектов по добыче и обогащению первичных нерудных материалов. В частности, в 2022 году «РИФ–Микромрамор» начала строительство трех очередей завода по обогащению первичного каолина сухим способом на территории Оренбургской области.

Для справки. ОЭЗ «Оренбуржье», расположена на востоке региона, имеет стратегическое логистическое преимущество: 24 км до международного аэропорта и федеральной трассы М5, а также наличие собственного железнодорожного тупика.