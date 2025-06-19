Сбер: Возврат вложений в ВСМ Москва - Петербург начнётся через 20 лет после её введения

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о том, что строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург обеспечено деньгами.

"Первая задача Сбера – организовать достаточное количество денег. Мы с ней справились. Проект деньгами обеспечен. Они – не только от банков. ", - сказал Ведяхин на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение – точки роста экономики будущего".

Москва – Санкт-Петербург – первая высокоскоростная дорога.

"На операционную окупаемость проект выйдет через 10 лет после начала функционирования, стабильная возвратность начнётся ещё через 10 лет. Иностранные участники в проект не привлекались, в России достаточно тех, кто хочет сделать это. Мы обеспечили хорошую ставку с учётом этого риска, смотрим вперёд с уверенностью", - сказал Ведяхин.