19 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ПДС обсуждают на ПМЭФ: доля пенсионных накоплений к ВВП — всего 4%

На ПМЭФ-2025 обсуждают программу долгосрочного сбережений (ПДС). Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что доходность по программе ПДС составляет 18-34% годовых, что превышает ставки по банковским депозитам. Договоры заключаются на длительный срок — от 10 до 15 лет. Однако развитию программы мешают ключевые проблемы: низкие доходы населения и отсутствие культуры долгосрочных накоплений. Как отметил зампред Совета Федерации Николай Журавлев, доля пенсионных активов к ВВП в России составляет всего 4%, тогда как в развитых странах этот показатель достигает 100%, передает корреспондент Накануне.RU.

С января 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС) – принципиально новый финансовый инструмент, позволяющий гражданам накапливать средства на пенсию, жилье, образование и другие долгосрочные цели. На ПМЭФ обсудили первые результаты, модератором встречи выступила Ксения Собчак, которая в начале дискуссии нарисовала весьма заманчивые перспективы жизни в России, где все счастливы от того, что накопили себе на пенсию сами.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев рассказал о долгосрочных сбережениях и отметил несколько ключевых проблемных моментов.

  • Доля пенсионных накоплений к ВВП — всего 4% (в развитых странах — до 100%).
  • 70% средств ПДС контролируют топ-5 фондов — о конкуренции речи не идет.
  • Доходность ПДС в 2024 году втрое выше инфляции — но кто этим воспользуется?

"Инструмент привлекательный с финансовой точки зрения", — уверяют чиновники. Правда, сами граждане не спешат в него верить: по опросу на самом же ПМЭФ, 38% копят на "черный день", а не на пенсию.

Эксперты отмечают значительный потенциал для развития ПДС: привлечение молодежи, которая могла бы формировать пенсионные накопления самостоятельно, и работодателей, для которых программа могла бы стать аналогом корпоративного ДМС и инструментом привлечения персонала. Но пока основными участниками программы стали граждане старше 50 лет, причем женщины проявляют большую активность — их доля среди вкладчиков достигает 68%. Сейчас в программе участвуют 5 миллионов россиян, а для реального прорыва необходимо преодолеть существующие барьеры и изменить финансовые привычки населения.

Государственная поддержка будет заключаться в увеличении срока налоговых преференций от 3 до 10 лет, чтобы стимулировать долгосрочные вложения. "Осталось устранить налоговые арбитражи между схожими финансовыми инструментами — этот вопрос мы сейчас обсуждаем с Минфином. Если бы решения принимались оперативнее, цель в 250 млрд новых руб. частных накоплений была бы достигнута быстрее", — сказал Николай Журавлев.

Главные проблемы, с точки зрения чиновников, это недоверие к долгосрочным инструментам и отсутствие привычки сберегать у нашего населения. Как признали участники дискуссии, "финансовая культура накоплений не сформирована". Журавлев подчеркнул, что ПДС — "не просто социальная защита, но и способ развития финансового рынка", однако признал: главные препятствия — низкая финансовая грамотность населения и историческое недоверие к пенсионным инструментам.

Вывод экспертов, что пока государство рисует радужные перспективы, россияне по-прежнему больше верят в "подушку безопасности", чем в пенсионные фонды. Красивые слова — это хорошо, но где гарантии, что накопления не заморозят снова?

Теги: пмэф, собчак, накопления, финансовая грамотность насления


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети