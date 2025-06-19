ПДС обсуждают на ПМЭФ: доля пенсионных накоплений к ВВП — всего 4%

На ПМЭФ-2025 обсуждают программу долгосрочного сбережений (ПДС). Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что доходность по программе ПДС составляет 18-34% годовых, что превышает ставки по банковским депозитам. Договоры заключаются на длительный срок — от 10 до 15 лет. Однако развитию программы мешают ключевые проблемы: низкие доходы населения и отсутствие культуры долгосрочных накоплений. Как отметил зампред Совета Федерации Николай Журавлев, доля пенсионных активов к ВВП в России составляет всего 4%, тогда как в развитых странах этот показатель достигает 100%, передает корреспондент Накануне.RU.

С января 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС) – принципиально новый финансовый инструмент, позволяющий гражданам накапливать средства на пенсию, жилье, образование и другие долгосрочные цели. На ПМЭФ обсудили первые результаты, модератором встречи выступила Ксения Собчак, которая в начале дискуссии нарисовала весьма заманчивые перспективы жизни в России, где все счастливы от того, что накопили себе на пенсию сами.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев рассказал о долгосрочных сбережениях и отметил несколько ключевых проблемных моментов.

Доля пенсионных накоплений к ВВП — всего 4% (в развитых странах — до 100%).

70% средств ПДС контролируют топ-5 фондов — о конкуренции речи не идет.

Доходность ПДС в 2024 году втрое выше инфляции — но кто этим воспользуется?

"Инструмент привлекательный с финансовой точки зрения", — уверяют чиновники. Правда, сами граждане не спешат в него верить: по опросу на самом же ПМЭФ, 38% копят на "черный день", а не на пенсию.

Эксперты отмечают значительный потенциал для развития ПДС: привлечение молодежи, которая могла бы формировать пенсионные накопления самостоятельно, и работодателей, для которых программа могла бы стать аналогом корпоративного ДМС и инструментом привлечения персонала. Но пока основными участниками программы стали граждане старше 50 лет, причем женщины проявляют большую активность — их доля среди вкладчиков достигает 68%. Сейчас в программе участвуют 5 миллионов россиян, а для реального прорыва необходимо преодолеть существующие барьеры и изменить финансовые привычки населения.

Государственная поддержка будет заключаться в увеличении срока налоговых преференций от 3 до 10 лет, чтобы стимулировать долгосрочные вложения. "Осталось устранить налоговые арбитражи между схожими финансовыми инструментами — этот вопрос мы сейчас обсуждаем с Минфином. Если бы решения принимались оперативнее, цель в 250 млрд новых руб. частных накоплений была бы достигнута быстрее", — сказал Николай Журавлев.

Главные проблемы, с точки зрения чиновников, это недоверие к долгосрочным инструментам и отсутствие привычки сберегать у нашего населения. Как признали участники дискуссии, "финансовая культура накоплений не сформирована". Журавлев подчеркнул, что ПДС — "не просто социальная защита, но и способ развития финансового рынка", однако признал: главные препятствия — низкая финансовая грамотность населения и историческое недоверие к пенсионным инструментам.

Вывод экспертов, что пока государство рисует радужные перспективы, россияне по-прежнему больше верят в "подушку безопасности", чем в пенсионные фонды. Красивые слова — это хорошо, но где гарантии, что накопления не заморозят снова?