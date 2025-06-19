19 Июня 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В школы выпускники не идут, но по трудоустройству педвузы теперь - лучшие

В десятку лучших вузов России по трудоустройству выпускников вошли шесть педагогических. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.
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Как сообщалось, на днях был опубликован первый Национальный рейтинг вузов для восьми направлений подготовки. В его основе всего два показателя: медианная зарплата выпускников-очников через два года после завершения обучения и уровень их трудоустройства (через два года). В десятке лучших по трудоустройству оказались:

• Московский городской педагогический университет;
• Московский педагогический государственный университет;
• Московский государственный психолого-педагогический университет;
• Государственный университет просвещения;
• Набережночелнинский государственный педагогический университет;
• Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет.

Этот результат не вызывает ничего, кроме недоумения. Проблема очень малого притока выпускников педвузов в школы обсуждается давно и всеми. Как при этом педвузы могут быть лучшими по трудоустройству? Если же трудоустройство оценивается не по профилю (об этом в рейтинге не говорится), то какой смысл в таком рейтинге? К слову, в нем не приводится никаких конкретных данных ни по зарплате, ни по трудоустройству - куда трудоустраиваются выпускники. Их отсутствие не позволяет судить ни о состоянии высшего образования, ни о перспективах выпускников конкретных вузов. Рейтинг содержит только условные баллы. "Гора родила мышь", - написал доктор технических наук Евгений Белый.

О том, что молодые учителя в школу почти не приходят, а если и приходят, то надолго не задерживаются, говорят сами власти. Недавно Минобрнауки Татарстана признало, что после первого же года работы из школы уходят 77% учителей. По данным "Родной школы", уходят из школы, не достигнув 30 лет, до 80% молодых учителей. Сколько их вообще приходит в школу после педвузов, неизвестно, эти цифры держатся в секрете. Новый рейтинг их не озвучивает, но теперь педвузы считаются самыми лучшими.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что "результаты рейтинга подтверждают, что наши педагогические вузы готовят сильных специалистов. Особенно радует, что выпускники не только находят работу, но и остаются в профессии". Радость министра можно понять: отныне любые претензии, что в школу молодые учителя не идут, он может парировать результатами рейтинга. Подведомственные ему вузы в нем самые лучшие.

Характерно, что Минпросвещения не разместило эту новость в своих соцсетях, и люди ее комментировать не могут.

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