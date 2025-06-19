Подписано на площадке ПМЭФ-2025: «Росатом» и «ФабМеталл» создадут в ОЭЗ «Томск» производство электронно-лучевого оборудования

В Томской ОЭЗ будет создано новое производство электронно-лучевого оборудования.

Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур по итогам подписания на полях ПМЭФ-2025 соглашения с генеральным директором ООО «Росатом. Аддитивные технологии» Ильёй Кавелашвили и директором ООО «ФабМеталл» Александром Рау.

"Новое предприятие займётся разработкой, производством и реализацией электронно-лучевого аппаратного комплекса, изготовлением деталей для авиационной, космической, ядерной, приборостроительной индустрий. Проект предполагает решение научных, опытно-конструкторских, технологических и производственных задач в области электронно-лучевого оборудования", - пояснил Владимир Мазур.

Предполагается, что к 2029 году в томской ОЭЗ построят около 7 тысяч квадратных метров административно-производственных площадей и создадут порядка 100 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Важно отметить, что новое производство решает задачи в части достижения технологического суверенитета страны в электронике, медицине, материаловедении и других отраслях.

«Проект снизит зависимость от импортных поставок, позволит сократить сроки производства продукции и ее себестоимость», - отметил Владимир Мазур.