В России бизнесу предложили перенести офисы из Москвы в Великий Новгород и Тверь

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов считает, что открытие ВСМ Москва – Санкт-Петербург позволит компаниям иметь офисы в городах, через которые пройдёт магистраль. Добраться до самой магистрали поможет транспорт Московского центрального кольца. Об этом он сказал на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение – точки роста экономики будущего".

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"Сокращение времени в пути изменит подход бизнеса, компаний к размещению офисов. Не обязательно будет иметь его в Москве – можно будет иметь его в Великом Новгороде, Твери, приезжать на работу, общаться со всеми, поточу что расстояние сократится", - сказал Ликсутов.

Летом 2024 г. в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Два первых поезда будут готовы к сертификации к 2028 г. После сертификации составы поставят РЖД.