19 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Суд уже трижды оправдал Насима Мамедова, обвиняемого в убийстве бизнесмена Зубакина в 2000-м году

Кировский районный суд снова оправдал Насима Мамедова из Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина. Это уже третий оправдательный приговор по данному делу. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что еще 29 марта прошлого года Кировский районный суд Екатеринбурга, учтя оправдательный вердикт коллегии присяжных, оправдал Мамедова. Суд решил, что обвиняемый не причастен к совершению преступления, однако с ним не согласились прокуратура и сторона потерпевших, подавших апелляцию.

"Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 11 июня 2025 года признано недоказанным совершение Мамедовым указанного преступления. Приговором суда от 11 июня 2025 года Мамедов оправдан по предъявленному обвинению в связи с его непричастностью к совершению преступления. Также за оправданным признано право на реабилитацию", - рассказали в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонам в течение 15 суток.

Напомним, Мамедова обвиняли в убийстве по найму. Тогда по "горячим следам" никто не был установлен и лишь в марте 2022 года силовики задержали возможных организаторов – Михаила Клока и Дмитрия Дейча, а также предполагаемого исполнителя Мамедова.

Ранее сестра Мамедова - Наталья рассказала Накануне.RU, что намерения посадить ее брата могут быть вопросом не справедливости и возмездия, а финансовой выгоды.

Теги: Мамедов, Зубакин, Екатеринбург, суд


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