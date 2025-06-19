Белозёров: В России исчерпана инфраструктура грузовых перевозок

Министр транспорта России Роман Старовойт считает, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург вовлечёт в современную жизнь всех, кто живёт там, где проходит железная дорога. Глава РЖД Олег Белозёров сообщил, что существующие возможности для грузоперевозок исчерпаны, и магистраль разгрузит существующую инфраструктуру. Об этом они сообщили на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение – точки роста экономики будущего".

"ВСМ – крупнейший инфраструктурный проект России. Без создания своих технологий его реализация невозможна. Казалось бы, пилотный проект Москва – Санкт-Петербург, но в периметре – уже 150 промышленных организаций", - сказал Старовойт.

Преимущества открытия ВСМ – скорость, потому что время – невосполнимый ресурс; вовлечение в современную жизнь всех, кто живёт там, где проходит магистраль; будет развиваться малый и средний бизнес различных регионов.

"Завершается проектирование. Находимся на стадии выхода из главгосэкспертизы. Вовлечены научные университеты. Создана Академия высокоскоростного движения", - сказал Старовойт.

Руководитель РЖД Олег Белозёров напомнил: когда говорим о ВСМ, говорим о пассажирах – о том, что им можно будет быстрее приезжать в пункт назначения. На самом деле, эффект для России намного шире. По словам Белозёрова, 87% грузов возят по железной дороге. При этом их перевозка между Москвой и Петербургом напрямую невозможна из-за пассажирских перевозок.

"Там, где ездят "Сапсаны", грузовые поезда не ездят. Это увеличило километраж. Из Москвы в Санкт-Петербург путь составляет 1 тыс. 70 км: надо доехать до Ярославля и потом, кругом ехать сюда, в Петербург. Мы не можем проехать из регионов сюда, в Москву, Петербург, Карелию – все возможности исчерпаны. При строительстве ВСМ мы разгружаем существующую инфраструктуру", - сказал Белозёров.