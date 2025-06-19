19 Июня 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Евгений Солнцев на площадке ПМЭФ решил вопрос о расширении производственных мощностей Орского мясокомбината

Глава Оренбуржья Евгений Солнцев на площадке Петербургского экономического форума решил вопрос по наращиванию мощностей Орского мясокомбината. Соглашение о стратегическом развитии подписал Евгений Солнцев и директор предприятия Константин Шкуратов.

Согласно документа, мясокомбинат планирует реализовать крупный инвестиционный проект в особой экономической зоне "Оренбуржье", который позволит расширить ассортимент и выйти на новые рынки.

Амбициозный проект потребует вложений в 1 миллиард рублей и позволит создать 250 новых рабочих мест и высокотехнологичную производственную площадку.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Глава региона объяснил условия вхождения в ОЭЗ и подключения к инфраструктуре, рассказал про региональное сопровождение и предоставление мер государственной поддержки.

Новый завод ОМК станет очередным примером промышленной трансформации региона в рамках работы особой экономической зоны. На сегодняшний день в ОЭЗ "Оренбуржье" зарегистрировано 22 резидента, до 2030 года планируется создать не менее 16 тысяч новых рабочих мест.

"Для нас важно, чтобы компании развивались, создавали новые рабочие места, участвовали в жизни территории. Баланс интересов экономики и людей — наш приоритет", подчеркнул врио губернатора Евгений Солнцев.

Для справки. ООО "Орский мясоперерабатывающий комбинат" - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий региона, занимает второе место в Оренбургской области по объёмам мясопереработки. Оно выпускает продукцию под брендами "Орские колбасы" и "Желен". Компания основана в 2017 году.

Теги: евгений солнцев, орский мясокомбинат, пмэф


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