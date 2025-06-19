Хинштейн сообщил, когда строители из КНДР начнут работу в Курской области

Военные строители из КНДР начнут работу в Курской области после разминирования территории, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что не знает, когда приедут корейские военные строители и чем конкретно они займутся. "Но в любом случае у нас этапность. То есть у нас первый этап — это разминирование. Второй этап — это оценка разрушений, то есть работа сметчиков. Третий этап — строительство и восстановление", - сказал Хинштейн РИА Новости.

Глава региона добавил, что власти не ждут полностью разминирования территории всего приграничья, а действуют по зонам.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу по итогам визита в Пхеньян сообщил, что в Курскую область прибудут военные строители из КНДР - 5 тыс. человек. Они займутся восстановлением региона. Кроме того, в Курскую область прибудут северокорейские саперы.

В апреле КНДР официально подтвердила отправку войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.