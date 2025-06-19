Только огласка спасла выпускников от обнуления их результатов на ОГЭ

Только публичная огласка спасла выпускников в подмосковной Дубне, где на ОГЭ по русскому языку писали изложение. Им всем поставили ноль баллов, так как включили не ту запись. Вместо текста Чехова читался текст Шолохова. Ошибка обнаружилась, когда все дружно получили ноль баллов. А в результате школьникам, ни в чем не виноватым, предложили либо идти на пересдачу, либо замолчать. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Почему нельзя засчитать оценку за изложение по тому тексту, что прозвучал? Не понимаю. Зачем детям дополнительный стресс?" - недоумевает она.

После огласки в Минобразования области над детьми сжалились и согласились проверить изложения по прозвучавшему тексту.

"А раньше так было сделать нельзя? Почему всегда и во всем нужна публичная огласка?" - возмущена Мизулина.

Это не единственная претензия. Мизулина сообщает, что ей пишут выпускники, которым при одном и том же количестве первичных баллов выставляют разные итоговые оценки. И никто не понимает, как и по каким критериям это делается.

Также на странице Рособрнадзора люди пишут свое несогласие с тем, что саму работу увидеть невозможно.

"Ребенок никогда не делал столько ошибок в тесте. Всегда решал на 98. А тут куча 0 за тестовые задания. Почему нельзя увидеть? Должны при проверке показывать, где именно ошибка и как правильно. А так - кот в мешке", - пишет Жанна Р.